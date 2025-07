Legende: Machte im Gesamtklassement 2 Sekunden gut Marlen Reusser (an 6. Position). imago images/LaPresse

Lorena Wiebes hat sich auf der 3. Etappe des Giro d'Italia Women den Tagessieg geschnappt. Die Niederländerin aus der SD-Worx-Protime-Equipe setzte sich in Trient nach 122 km im Sprint einer kleinen Gruppe durch. In einem Kreisverkehr 2,5 km vor dem Ziel waren im vorderen Teil des Feldes gleich mehrere Fahrerinnen zu Boden gegangen, weshalb die sprintstarke Wiebes in der Folge fast schon leichtes Spiel hatte.

Das Feld, mit dem auch Marlen Reusser das Ziel erreichte, wurde nach dem Crash in derselben Zeit wie die Siegerin gewertet, da sich dieser innerhalb der 3-km-Marke ereignet hatte. Die Bernerin aus dem Movistar-Team belegt hinter Anna Henderson (Lidl-Trek) nach wie vor Gesamtrang 2. Dank Bonifikationssekunden bei einem Zwischensprint verkürzte sie den Rückstand auf die Britin von 15 auf 13 Sekunden.

Am Mittwoch steht in Pianezze die zweite Bergankunft an. Der Schlussanstieg in der Prosecco-Region Valdobbiadene gehört zur 1. Kategorie und ist 11,2 km lang.

Resultate