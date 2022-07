Die Niederländerin Marianne Vos fährt auch nach der 3. Etappe der Tour de France der Frauen in Gelb.

Ludwig holt Tagessieg, Vos bleibt in Gelb

Cecilie Uttrup Ludwig hat die 3. Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen. Die dänische Meisterin vom Team FDJ gewann am Dienstag nach 133,6 km zwischen Reims und Epernay das steile Finale im Sprint vor der Gesamtführenden Marianne Vos (NED/Jumbo-Visma), die ihr Gelbes Trikot damit erfolgreich verteidigte.

Wie schon in den beiden vorhergehenden Etappen war Elise Chabbey (Canyon SRAM Racing) die beste Schweizerin. Nach Rang 13 am Montag klassierte sie sich nun als Zwölfte. Marlen Reusser (Team SD Worx) kam als 57. ins Ziel.

Stürze auch am Dienstag

Nach der Etappe vom Montag, die von einigen schweren Stürzen überschattet worden war, ging auch das 3. Teilstück nicht ohne Zwischenfälle über die Bühne. Erneut kam es zu einigen Stürzen. Auch die deutsche Strassenmeisterin Liane Lippert war betroffen.

Am Mittwoch geht es für das Feld auf 126 hügeligen Kilometern von Troyes nach Bar-sur-Aube weiter. Die «Tour de France Femmes» endet am Sonntag nach acht Etappen auf der Planche des Belles Filles in den Vogesen.