Bevin siegt in Valbroye – Schweizer ohne Fluchtglück

Wie bereits am Donnerstag wurde auch die 3. Etappe der Tour de Romandie zur Beute eines Sprinters. Diesmal war es der Neuseeländer Patrick Bevin aus dem Team Israel-Premier Tech, der sich als Sieger feiern lassen konnte. Der Brite Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) hatte trotz der Führungs-Vorarbeit seiner Teamkollegen während der Etappe für einmal das Nachsehen. Nachdem Mauro Schmid den Sprint lanciert hatte, liess sich Hayter zu früh aus der Reserve locken und verpasste als Zweiter seinen dritten Tagessieg an der diesjährigen Romandie-Rundfahrt.

Dritter wurde Rohan Dennis (Jumbo-Visma), der sich damit noch 4 Bonussekunden sicherte und im Gesamtklassement weiterhin mit 14 Sekunden Vorsprung führt – neu allerdings vor Bevin. Schmid verlor einen Platz und ist neu als bester Schweizer Gesamt-Vierter (22 Sekunden Rückstand).

01:33 Video Bevin setzt sich im Schlusssprint durch Aus Sport-Clip vom 29.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Aktive Schweizer

Die Schlussphase des 165 Kilometer langen Abschnitts mit Start und Ziel im waadtländischen Valbroye hatte es in sich. Nicht wenig zum spannenden Finish trugen neben Schmid auch die anderen Schweizer bei. Nach Filippo Colombo und Gino Mäder versuchte 8 Kilometer vor dem Ziel und kurz vor dem Ende des letzten Anstiegs auch Marc Hirschi sein Glück. Doch die Attacken wurden allesamt von den Anwärtern auf den Gesamtsieg neutralisiert.

Den zweiten Massensprint in Folge nicht verhindern konnte auch eine dreiköpfige Ausreissergruppe, die knapp 20 Kilometer vor dem Ziel vom Feld eingeholt wurde. Die beiden Franzosen Rémi Cavagna und Nans Peters sowie der Lette Krists Neilands hatten ihr Fluchtglück vergeblich gesucht.

Königsetappe: Wer deckt die Karten auf?

Am Samstag steht die Königsetappe an. Gleich fünf Bergpreise der 1. Kategorie und über 4000 Höhenmeter erwarten die Fahrer auf dem 180 Kilometer langen Parcours von Aigle ins Val d'Anniviers nach Zinal. Auf SRF zwei und in der Sport App sind Sie schon ab 14:00 Uhr live dabei.