McNulty gewinnt in Oron – Ayuso neu in gelb

Legende: Vor malerischer Kulisse der Schnellste Brandon McNulty. Keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Im Gesamtklassement war Brandon McNulty vor der 3. Etappe der Tour de Romandie weit zurückgebunden. Aufgrund seiner schlechten Klassierung nahm der US-Amerikaner das 15,5 km lange Zeitfahren rund um Oron schon am frühen Nachmittag in Angriff. McNulty stellte bei trockenen Bedingungen eine Richtzeit auf, die von den über 100 folgenden Fahrern nicht mehr unterboten werden sollte.

Seine Zeit von 20:06 Minuten blieb auch darum unangetastet, weil die Topfahrer im Gegensatz zu McNulty auf dem hügeligen Kurs auf nassen Strassen unterwegs waren. Am nächsten kam ihm der ebenfalls früh gestartete Landsmann Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), der rund 12 Sekunden auf McNulty verlor. Für den 26-Jährigen vom UAE Team Emirates ist es der 4. Sieg an einem Etappenrennen auf Stufe World Tour. Unter anderem hatte McNulty im Vorjahr eine Etappe des Giro d'Italia gewonnen.

Ayuso neuer Leader

Von den Favoriten kam Juan Ayuso am besten mit den nassen Verhältnissen zurecht. Der spanische Teamkollege von Tagessieger McNulty klassierte sich mit 20 Sekunden Rückstand auf Rang 4 und sicherte sich das Leadertrikot. Erster Verfolger von Ayuso im Gesamtklassement ist der Belgier Illan van Wilder (Soudal – Quick-Step), der 7 Sekunden zurückliegt. Der bisherige Leader Thibau Nys (Lidl-Trek) wurde im Kampf gegen die Uhr wie erwartet zurückgebunden. Der Belgier wurde nur 71. und fiel auf Gesamtrang 14 zurück.

Bester Schweizer war wie schon am Vortag Yannis Voisard. Der 25-Jährige vom Team Tudor klassierte sich mit 55 Sekunden Rückstand auf Platz 24 und verteidigte seinen 9. Rang im Gesamtklassement. Vor den abschliessenden zwei Etappen liegt er 36 Sekunden hinter Leader Ayuso zurück.

So geht es weiter

Am Samstag steht die Königsetappe der diesjährigen Tour de Romandie auf dem Programm. Das Rennen startet in Saillon und endet nach 159 km mit einer Bergankunft in Leysin. Fast 3400 Höhenmeter sowie zwei Anstiege der 1. Kategorie müssen überwunden werden. Am Sonntag endet die Tour in Vernier.