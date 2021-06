Mathieu van der Poel gewinnt nach der 2. auch die 3. Etappe der Tour de Suisse.

Der 26-jährige Niederländer luchst damit Stefan Küng das Leadertrikot ab.

Marc Hirschi wird als bester Schweizer 18.

Mathieu van der Poel hat bei seiner ersten Teilnahme an der Tour de Suisse gleich nachgedoppelt. Der Niederländer vom Team Alpecin-Fenix zeigte bei der Sprintankunft der 3. Etappe in Pfaffnau allen den Meister und rauschte souverän zum 2. Tagessieg in Serie.

Der Franzose Christophe Laporte folgte mit grösserem Abstand als Zweiter, dessen Landsmann Julian Alaphilippe als Dritter. Als bester Schweizer überquerte Marc Hirschi die Ziellinie als 18.

Leader Küng ist Gelbes Trikot los

Auch der bisherige Leader Stefan Küng kam nach 182,1 km mit dem kleinen Spitzenfeld ins Ziel. Weil aber van der Poel innert 24 Stunden doppelt zuschlug und zehn Sekunden Bonifikation erhielt, musste der Thurgauer das Maillot jaune abgeben. Küng ist mit nun vier Sekunden Rückstand auf den Niederländer Dritter. Gesamtrang 2 nimmt Weltmeister Alaphilippe ein.

Frank beisst auf die Zähne

Wie tags zuvor nach Lachen gehörte Claudio Imhof erneut zu den Ausreissern. In dieser Vierer-Spitzengruppe fand neben dem Thurgauer mit Mathias Frank auch ein zweiter Schweizer Unterschlupf.

Frank, der 34-jährige Luzerner, fährt trotz eines heftigen Sturzes letzten Freitag und einer dabei erlittenen Verletzung am linken Ellbogen. Die persönlich elfte Tour de Suisse wird zugleich sein letztes Rennen auf Stufe World Tour sein.

Die 4. Etappe am Mittwoch wird in St. Urban gestartet und endet 171 km später auf dem Flugplatz in Saanen. Zu bewältigen sind erneut mehr als 2000 Höhenmeter.