Mads Pedersen (Lidl-Trek) gewinnt die 3. Etappe des Giro d'Italia im Sprint und holt sich die Maglia Rosa zurück.

Der Däne hat bereits zum Auftakt gewonnen und verlässt Albanien mit zwei Siegen im Gepäck.

Am Montag steht der erste Ruhetag auf dem Programm, ehe die Rundfahrt am Dienstag in Italien fortgesetzt wird.

Mads Pedersen hat zum Abschluss des Giro-Auftakts in Albanien erneut zugeschlagen. Der Däne wurde von seinem Teamkollegen Mathias Vacek perfekt positioniert und schnappte sich nach 160 km in Vlore seinen zweiten Tagessieg am diesjährigen Giro. Der Lidl-Trek-Profi hatte bereits die 1. Etappe im Sprint gewonnen und durfte sich als Erster ins Rosa Trikot einkleiden lassen.

Nach dem Zeitfahren am Samstag war dieses zwischenzeitlich auf die Schultern von Primoz Roglic gewandert. Dank den Bonifikationssekunden holte sich Pedersen das Leadertrikot wieder zurück. Er liegt nun wieder 9 Sekunden vor dem Slowenen.

Pedersen meistert Steigung

Die Basis zum insgesamt dritten Etappensieg im Rahmen des Giro hatte Pedersen am Haupthindernis des Tages, am Llogara-Pass, gelegt. In der gut 10 Kilometer langen Steigung, auf der rund 800 Höhenmeter zu meistern waren, vermochte er mit der Verfolgergruppe mitzuhalten, die den Rückstand auf das Führungsduo mit dem Italiener Lorenzo Fortunato und dem Spanier Pello Bilbao in Grenzen hielt. 17 km vor dem Ziel war die Flucht der Ausreisser beendet.

So geht es weiter

Nach einem Ruhetag, der auch zum Transfer nach Italien genutzt wird, geht der Giro am Dienstag in Apulien mit dem 189 Kilometer langen Teilstück in flachem Gelände von Alberobello nach Lecce weiter.

Resultate