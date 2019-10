Bauke Mollema sicherte sich in der 113. Ausgabe des «Rennens der fallenden Blätter» solo den Sieg. Es ist der grösste Erfolg in der Karriere des 32-Jährigen und der erste niederländische Triumph in der Lombardei-Rundfahrt seit Hennie Kuiper 1981.

Uneinige Favoriten

Mollema nutzte mit einem Angriff gut 18 Kilometer vor dem Ziel die Rivalität unter den Topfavoriten Egan Bernal, Primoz Roglic und Alejandro Valverde aus. Weil sich diese nicht einig waren und Mollema volles Risiko nahm, vergrösserte sich dessen Vorsprung zeitweilig auf fast eine Minute.

Am Ende der 243 km von Bergamo nach Como lag der Fahrer von Trek-Segafredo 16 Sekunden vor Valverde. Zeitgleich mit dem Spanier Dritter wurde der diesjährige Tour-Sieger Bernal aus Kolumbien. Der Slowene Roglic verlor gut eine halbe Minute auf den Tagessieger und wurde nur Siebenter.

Schweizer nur in Nebenrollen

Von den sechs gestarteten Schweizern vermochte sich keiner in den ersten 50 zu klassieren. Für den Walliser Steve Morabito war es das letzte Rennen seiner Karriere.

Sendebezug: Kommentierter Livestream, srf.ch/sport, 12.10.2019, 14:45 Uhr