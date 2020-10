Tao Geoghegan Hart heisst der Gesamtsieger des 103. Giro d'Italia. Der 25-jährige Brite aus dem Team Ineos Grenadiers entschied im abschliessenden Zeitfahren in Mailand das Duell mit dem Australier Jai Hindley zu seinen Gunsten.

Der in der Maglia rosa gestartete Hindley lag vor der 21. und letzten Etappe ex aequo mit Geoghegan Hart an der Spitze des Gesamtklassements. Nach den letzten 15,7 km trennte das Duo letztlich 39 Sekunden. Gesamtdritter wurde der Niederländer Wilco Kelderman. Geoghegan Hart ist erst der zweite Fahrer aus Grossbritannien nach Chris Froome im Jahr 2018, der die Italien-Rundfahrt gewinnen konnte.

Legende: Gewinnt überraschend den Giro d'Italia Tao Geoghegan Hart. imago images

Ganna mit 4. Etappensieg

Der letzte Tagessieg ging an Geoghegan Harts Teamkollegen Filippo Ganna. Für den Zeitfahr-Weltmeister aus Italien war es bereits der vierte Etappenerfolg an diesem Giro.

Mit Simon Pellaud durfte bei der Siegerehrung in Mailand auch einer der drei gestarteten Schweizer auf das Podest steigen. Der Walliser, der sich in den vergangenen drei Wochen sehr angriffig gezeigt und mehrfach in einer Fluchtgruppe Unterschlupf gefunden hatte, gewann die Spezialwertung der Zwischensprints.