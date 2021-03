Der Slowene gewinnt die 4. Etappe von Paris-Nizza und löst den Schweizer an der Spitze des Gesamtklassements ab.

Bissegger muss Leadertrikot an Roglic abtreten

Primoz Roglic feierte in der 4. Etappe mit Bergankunft in der Weinregion Chiroubles einen Solosieg. Nach einem Angriff 3 Kilometer vor dem Ziel setzte sich der Weltranglisten-Erste aus Slowenien 12 Sekunden vor dem Deutschen Maximilian Schachmann und dem Franzosen Guillaume Martin durch.

Bissegger büsst fast 8 Minuten ein

Stefan Bissegger, der tags zuvor im Zeitfahren seinen ersten Sieg als Profi gefeiert und das «Gelbe Trikot» übernommen hatte, traf fast 8 Minuten später als 69. im Ziel ein. Bestklassierter Schweizer war Gino Mäder auf dem 18. Rang.

Für Roglic war es der 1. Sieg in diesem Jahr. Nach der Hälfte des Pensums führt er das Gesamtklassement 35 Sekunden vor Schachmann und 37 Sekunden vor dem Amerikaner Brandon McNulty an. Mäder liegt auf Platz 20. Am Donnerstag steht eine Flachetappe über 200 km auf dem Programm.