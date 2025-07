Legende: Zurück im Leadertrikot Marlen Reusser. Imago Images/Massimo Paolone

Marlen Reusser darf sich am Donnerstag in der 5. Etappe von Mirano nach Monselice wieder das Rosa Trikot überstreifen. Die Bernerin beendete am Mittwoch die 4. Etappe bei der Bergankunft in Pianezze auf Rang 3 und nahm Anna Hederson damit die Gesamtführung wieder ab.

Die Britin konnte bereits zu Beginn des rund 11 km langen Schlussanstiegs das Tempo an der Spitze nicht mehr mitgehen. Als Tagessiegerin der 4. Etappe liess sich nach 142 km die Australierin Sarah Gigante feiern, die das Ziel solo erreichte. Unmittelbar dahinter folgten mit einem Rückstand von 25 Sekunden die Italienerin Elisa Longo Borghini und Reusser.

16 Sekunden Vorsprung

In der Gesamtwertung führt Reusser nun mit 16 Sekunden Vorsprung auf die Titelverteidigerin Longo Borghini. Neue Gesamtdritte ist mit einem Rückstand von 34 Sekunden Gigante, die als Etappensiegerin mit 24 Jahren den grössten Erfolg ihrer Karriere feierte.

Der Giro dauert noch bis am 13. Juli, umfasst insgesamt 8 Etappen und endet in Imola.

