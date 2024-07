Per E-Mail teilen

Tadej Pogacar gewinnt die 4. Etappe der Tour de France von Pinerolo nach Valloire.

Das gelbe Leadertrikot wandert damit wieder auf die Schultern des Slowenen.

Erster Verfolger Pogacars ist Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard ist bereits 50 Sekunden zurück.

Knapp einen Kilometer vor dem 2600 m hohen Col du Galibier, dem Pièce de Résistance des Tages, wagte Tadej Pogacar (UAE Emirates) den Angriff. Zuvor hatten seine Teamkollegen das Tempo im langen Anstieg stetig erhöht, bis nur noch acht Fahrer übrig waren.

Durch den letzten Kick Pogacars ging dann auch noch die Lücke zu Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike), dem Tour-Sieger der letzten beiden Jahre, auf – Pogacar nahm die rasante Abfahrt Richtung Valloire 8 Sekunden vor seinem dänischen Widersacher in Angriff.

00:47 Video Pogacars erfolgreicher Angriff am Galibier Aus Sport-Clip vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Carapaz kann nicht mithalten

Das Ziel erreichte Pogacar nach 140 Kilometern überlegen solo und errang seinen insgesamt 12. Etappensieg an der Tour de France. 35 Sekunden dahinter fuhren Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Primoz Roglic (Red Bull - Bora hansgrohe) und Ayuso in Valloire ein. Vingegaard hatte die Verfolger in der Abfahrt aufschliessen lassen müssen. Dank Zeitbonifikationen liegt Pogacar im Gesamtklassement nun 45 Sekunden vor Evenepoel und 50 vor Vingegaard.

02:11 Video Pogacar: «Ich hatte gute Beine – es war eine Traumetappe» (engl.) Aus Sport-Clip vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), der am Montag Gelb erobert hatte, war bereits früh geschlagen. Im Ziel betrug der Rückstand des Ecuadorianers über 5 Minuten.

Eine 17-köpfige Ausreissergruppe um Weltmeister Mathieu van der Poel war auf dem 4. Teilstück mit Start im italienischen Pinerolo zunächst vorausgefahren, hatte dem UAE-Schnellzug am Galibier aber nichts entgegenzusetzen.

So geht es weiter

Die Sprinter dürften an Tag 5 der 111. Tour zum zweiten Mal auf ihre Kosten kommen. Die Fahrer erwartet am Mittwoch zwischen Saint-Jean-de-Maurienne und Saint-Vulbas eine Flachetappe über 177,4 Kilometer. Zwischendurch gibt es nur zwei leichte Anstiege der Kategorie 4.