Die 4. Etappe der Tour de Romandie wird zur Beute von Richard Carapaz (EF Education). Er setzt sich knapp vor Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) durch.

Nachdem sich der Ecuadorianer im Schlussanstieg nach Leysin abgesetzt hat, fällt die Entscheidung erst kurz vor dem Ziel.

Die Rundfahrt durch die Romandie findet am Sonntag mit der 5. Etappe ihren Abschluss.

2,2 Kilometer vor dem Ziel setzte sich Richard Carapaz (EF Education) entscheidend ab. Der Ecuadorianer meisterte den Schlussanstieg und fuhr dem scheinbar nicht mehr gefährdeten Sieg entgegen. Doch auf der Zielgeraden rauschte von hinten plötzlich der Deutsche Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) heran. Es wurde noch einmal eng, doch Carapaz setzte sich knapp durch und durfte sich über den Sieg der Königsetappe freuen.

Hinter den beiden wurde der Spanier Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) Dritter. Er kam rund 10 Sekunden später ins Ziel, ist aber dennoch neuer Führender im Gesamtklassement. Es ist allerdings knapp: Aleksandr Wlassow von Bora-Hansgrohe liegt nur 7, Lipowitz nur 9 Sekunden zurück. Juan Ayuso, der Emirates-Fahrer hatte vor dieser Etappe noch geführt, liegt mit 27 Sekunden Rückstand auf Rang 5.

Berthets Flucht unbelohnt

Clément Berthet bestritt einen grossen Teil der Etappe solo. Nachdem er sich aus einer Verfolgergruppe gelöst hatte, blieb er lange über eineinhalb Minuten vor dem Feld. Auf dem Schlussanstieg schwand sein Vorsprung jedoch zusehends, sodass er knapp 5,5 Kilometer vor dem Ziel gestellt wurde. Er durfte sich zumindest über 15 Punkte in der Sprint- und der Bergwertung freuen.

Bester Schweizer war Yannis Voisard auf Rang 27. Drei Ränge dahinter klassierte sich Matteo Badilatti. Beide hielten den Rückstand unter 4 Minuten. Jan Christen kam 8 Minuten nach dem Sieger ins Ziel und wurde 37. Im Gesamtklassement als bester Schweizer liegt Voisard auf Rang 22.

Am Sonntag findet die Tour de Romandie ihren Abschluss. In einem Rundkurs über knapp 151 Kilometer mit Start und Ziel in Vernier werden wieder die Qualitäten der Sprinter gefordert sein.