Van Uden sorgt in Lecce für eine faustdicke Überraschung

Casper van Uden (Picnic PostNL) gewinnt völlig überraschend die 4. Etappe des Giro d'Italia.

Der Niederländer sprintet in Lecce vor seinen Landsmännern Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike) und Maikel Zijlaard (Tudor) zum Sieg.

Gesamtleader Mads Pedersen fährt auf Rang 4 und verteidigt das Rosa Trikot.

Casper van Uden hat in Lecce den grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere gefeiert. Der 23-jährige Niederländer, den im Massensprint niemand auf der Rechnung hatte, krönte sich nach 189 Kilometern völlig überraschend zum Tagessieger. Van Uden setzte sich im schnellen Finale vor seinen Landsmännern Olav Kooij und Maikel Zijlaard durch.

Nach zwei Etappensiegen in Albanien musste Mads Pedersen bei der ersten Etappe auf italienischem Boden mit dem 4. Rang vorliebnehmen. Der Däne verlor zudem zwei Sekunden auf den Zweiten Primoz Roglic. Der Kapitän von Red Bull-Bora-Hansgrohe holte sich als Dritter im Bonussprint die Zeitgutschrift und liegt damit im Gesamtklassement nur noch sieben Sekunden hinter Pedersen. In Lecce rollte der slowenische Topfavorit auf das Rosa Trikot auf Platz 26 über die Ziellinie.

Dass die 4. Etappe im Sprint entschieden werden wird, war so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur gerade 800 Höhenmeter warteten auf dem 189 km langen Teilstück in Apulien auf die Fahrer. Mit Francisco Munoz (Team Polti VisitMalta) wagte dennoch ein Athlet einen Fluchtversuch. Der Spanier fuhr zwischenzeitlich einen Vorsprung von 5 Minuten heraus, wurde jedoch bereits 56 km vor dem Ziel vom Feld geschluckt.

So geht es weiter

Die 5. Etappe startet in Ceglie Messapica und endet nach 151 km und 1550 Höhenmetern in Matera. In der für ihre Höhlensiedlungen weltberühmten Stadt dürften wiederum die Sprinter zum Zug kommen. Auf den letzten 20 Kilometern weist die Strecke allerdings einige Schwierigkeiten auf, sodass sich auch Allrounder Siegeschancen ausrechnen können.

Giro d'Italia