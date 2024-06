Traeen siegt auf dem Gotthard solo – Yates neu in Gelb

Der Norweger Torstein Traeen (Bahrain - Victourious) erreicht das Gotthard-Hospiz solo und gewinnt die 4. Etappe an der Tour de Suisse.

Die 3 Schweizer in der 8-köpfigen Ausreissergruppe werden auf dem Weg zum Dach der Tour de Suisse eingeholt.

Adam Yates (Team UAE) kann die Führung im Gesamtklassement übernehmen und liegt nun 26 Sekunden vor seinem Teamkollegen Joao Almeida.

Torstein Traeen war der letzte Verbliebene aus einer 8 Mann starken Fluchtgruppe, als er auf die alte Passstrasse zur Gotthard-Passhöhe einbog. Hinter ihm: Adam Yates, der den Vorsprung des Norwegers schmelzen liess wie den Schnee, der sich links und rechts der Strasse auftürmte.

Doch Traeen zeigte sich davon unbeeindruckt und konnte einen Vorsprung von 23 Sekunden zu seinem ersten Profisieg ins Ziel retten. Damit sicherte er sich auch den #rideforgino-Bergpreis, der zu Ehren des auf der letzten Tour de Suisse tödlich verunfallten Gino Mäders auf dem höchsten Punkt der Tour de Suisse vergeben wurde. Besonders speziell: Traeen und Mäder waren bei Bahrain-Victorious Teamkollegen gewesen.

Legende: Erreichte das Dach der Tour de Suisse solo Torstein Traeen, Etappensieger auf dem Gotthard. Keystone/Gian Ehrenzeller

Aktive Schweizer gehen leer aus

Eine erste Flucht war nur von kurzer Dauer gewesen, wenige Kilometer nach dem Albis wurden die ersten Ausreisser gestellt. Weitere 4 Kilometer später bildete sich eine weitere, 8 Fahrer umfassende Fluchtgruppe, in der sich mit Roland Thalmann (Tudor), Jan Sommer (Swiss Cycling) und Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck) auch 3 Schweizer befanden.

Traeen unwiderstehlich

Sommer war der erste aus der Fluchtgruppe, der abreissen lassen musste, nur kurz nach dem Beginn der rund 35 Kilometer langen Schlusssteigung in Richtung Gotthardpass. Auf dem Weg zum Dach der diesjährigen Schweizer Landesrundfahrt wurden die Ausreisser nach und nach eingeholt. Einer jedoch konnte dem Druck der Gesamtklassementsfahrer standhalten: der Norweger Traeen.

10 Kilometer vor dem Ziel setzte er zur entscheidenden Attacke an. Thalmann, der letzte Ausreisserkollege Traeens, konnte dem Norweger nicht mehr folgen, als sich dieser am Fusse des Gotthardpasses auf- und davonmachte.

Yates neu in Gelb

Mit seinem Exploit am Gotthard holte sich Yates das gelbe Leadertrikot von Alberto Bettiol. Dieser war im Verlauf der Etappe gestürzt und musste auf den letzten Kilometern abreissen lassen. Yates führt das Gesamtklassement nun mit 26 Sekunden Vorsprung auf seinen portugiesischen Teamkollegen Joao Almeida an.

So geht es weiter

Am Donnerstag geht es weiter. In Ambri startet die 5. Etappe der Tour de Suisse. Auf einer Strecke von 149 Kilometern gilt es für die Fahrer 3'206 Höhenmeter zu überwinden. Das Ziel ist eine Bergankunft in Cari (1652 M. ü. M.).