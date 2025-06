Einst dominierte Chris Froome den Radsport, bei seiner 2. Teilnahme an der Tour de Suisse zählt er nicht zu den Favoriten.

4 Siege an der Tour de France

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Trotz fehlenden Siegen ein Lächeln auf den Lippen Chris Froome. imago images/Sirotti

Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere bestreitet Chris Froome die Schweizer Landesrundfahrt. Als er 2011 das erste Mal angetreten war, war er bereits Mitte zwanzig – und innerhalb des Teams Sky ein Nobody. Erst danach begann der rasante Aufstieg des in Kenia geborenen und aufgewachsenen Briten.

Froome wurde ab 2013 für 5 Jahre zum Überflieger der Radsportszene. 4 Mal gewann er in dieser für ihn triumphalen Phase die Tour de France. Diese endete im Mai 2018 mit dem 7. Grand-Tour-Erfolg, als er den Giro d'Italia auf spektakuläre Art und Weise noch zu seinen Gunsten entschied.

Der Unfall, der alles veränderte

Mittlerweile ist er seit sieben Jahren sieglos. Das sei natürlich eine sehr lange Zeit, so Froome gegenüber Keystone-SDA. Im Licht seiner früheren Erfolge ist das zuletzt Gezeigte aber nicht mehr entscheidend. Froome selbst gibt zu bedenken, dass er von sehr weit zurückkommen musste – und nimmt damit Bezug auf den Unfall, der für die grosse Zäsur in seiner Karriere verantwortlich ist.

Mitte Juni 2019 war es, als Froome bei der Streckenbesichtigung für ein Zeitfahren des Critérium du Dauphiné von einer Windböe erfasst und gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Dabei erlitt er einen komplizierten Oberschenkelbruch und weitere Brüche an der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich.

Auf Abschiedstournee?

Sein früheres Leistungsvermögen erreichte er nicht einmal mehr annähernd. Einzig am 14. Juli 2022 in der 12. Etappe der Tour de France hinauf zur Alpe d'Huez stand er als Dritter nochmals auf dem Podest eines World-Tour-Rennens. Weitere Spitzenplatzierungen: Fehlanzeige. Froome ist seither nur noch ein motivierter Hinterherfahrer.

Was er noch nicht weiss oder gegenüber Keystone-SDA nicht sagen will, ist, wie es nach dieser Saison weitergeht: «Das ist noch nicht definitiv entschieden. Aber ja, es könnte mein letztes Jahr sein.»

Tour de Suisse