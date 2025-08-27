Die 8 UAE-Fahrer setzen sich vor dem Team Visma-Lease a Bike um Vingegaard durch. Dieser übernimmt die Gesamtführung.

An der Vuelta ist am ersten Tag auf spanischem Boden – nach dem Start in Italien und dem Abstecher nach Frankreich – das Team UAE Emirates mit den Co-Leadern Juan Ayuso (ESP) und João Almeida (POR) als Sieger des Teamzeitfahrens hervorgegangen. Die Gewinner der 5. Etappe verwiesen die Topfavoriten von Visma-Lease a Bike um Jonas Vingegaard (DEN) um 8 Sekunden auf Platz 2.

Rang 3 ging an das Team Lidl-Trek, betreut vom Zuger Grégory Rast als Sportlichem Leiter. Die Schweizer Mannschaft Q36.5 mit Fabio Christen und Captain Tom Pidcock (GBR) fuhr mit 17 Sekunden Rückstand auf den 8. Rang.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es erneut einen Wechsel: Trotz Rang 2 holte Vingegaard nach nur einem Tag das Leadertrikot von David Gaudu wieder zurück. Der Franzose konnte mit seinem Team Groupama-FDJ im Kampf um die Sekunden nicht über sich hinauswachsen. Trotz der starken Tempoarbeit des mehrfachen Schweizer Zeitfahrmeisters Stefan Küng reichte es der französischen Equipe auf dem 24,1 km langen Parcours rund um Figueres mit 25 Sekunden Rückstand nur zu Platz 9.

Proteste gegen Team Israel-Premier Tech Box aufklappen Box zuklappen Das Mannschaftszeitfahren wurde von Protesten beeinträchtigt. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie einige Demonstranten mit palästinensischen Fahnen die Strasse versperrten und somit das Team Israel-Premier Tech stoppten. Die Fahrer mussten kurz abbremsen, die vorausfahrenden Motorräder konnten aber schnell für eine freie Strecke sorgen.

