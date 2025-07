Per E-Mail teilen

Legende: Im Feld vorneweg Marlen Reusser. Imago/LaPresse

Marlen Reusser fährt beim Frauen-Giro weiter in der Maglia Rosa und führt vor den letzten drei Renntagen unverändert mit 16 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Elisa Longo Borghini.

Die letztjährige Giro-Gewinnerin ist Reussers letzte ernstzunehmende Konkurrentin um den Gesamtsieg. Die Niederländerin Anna van der Breggen liegt im Gesamtklassement bereits fast zwei Minuten zurück.

Wiebes mit zweitem Streich

Den Tagessieg in der Flachetappe über 120 km von Mirano nach Monselice sicherte sich Lorena Wiebes im Sprint, Reusser belegte den 5. Rang. Die endschnelle Niederländerin Wiebes hatte zwei Tage zuvor bereits die Etappe nach Trento zu ihren Gunsten entschieden.

Der Giro dauert noch bis am 13. Juli. 3 Etappen stehen noch aus, die letzte am Sonntag endet in Imola.

