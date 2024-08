Per E-Mail teilen

Geschockt, mit Rückenschmerzen und Abschürfungen am linken Oberschenkel brauchte Demi Vollering mehr als eine Minute, um sich wieder aufzurappeln und die 5. Etappe der Tour de France Femmes doch noch zu beenden. Der niederländische Radstar war zuvor mit mehreren Fahrerinnen 6 km vor dem Ziel in Amnéville übel gestürzt.

Umsturz im Gesamtklassement

Vollering überquerte die Ziellinie nach 152 Kilometern am Ende 1:47 Minuten hinter der Spitzengruppe um Etappensiegerin Blanka Vas (HUN) und fiel in der Gesamtwertung auf den 9. Platz zurück. Ihr Rückstand auf die neue Führende, die Polin Katarzyna Niewiadoma, beträgt 1:19 Minuten. Überhaupt ist vor den letzten 3 Etappen der Tour de France Femmes nun alles offen: Die ersten 11 Fahrerinnen sind nur durch 81 Sekunden getrennt.

Noemi Rüegg, die einzige Schweizerin, die nach dem Ausfall von Elise Chabbey am Mittwoch noch übrig geblieben ist, war ebenfalls in den Massensturz verwickelt und kam fast 5 Minuten hinter Vas ins Ziel. In der Gesamtwertung fiel die 23-jährige Zürcherin auf den 39. Platz zurück.