Richard Carapaz gelingt in Leukerbad der Doppelschlag: Der Ecuadorianer holt sich mit dem Etappensieg zugleich auch das Leadertrikot der 84. Tour de Suisse.

Die erste Berg-Etappe der Schweizer Landesrundfahrt bringt den erwarteten Umsturz an der Spitze des Gesamtklassements. Richard Carapaz sichert sich im Walliser Ferienort Leukerbad nach 175,2 km den Tagessieg. Der 28-jährige Ecuadorianer besiegt bei der Bergankunft den Dänen Jakob Fuglsang im Sprint. Dritter wird Michael Woods aus Kanada mit 39 Sekunden Rückstand.

Badilatti bester Schweizer

Schweizer vermochten sich in Leukerbad keine in den Top 10 zu klassieren. Als 14. erreichte der Bündner Matteo Badilatti das Ziel mit über vier Minuten Rückstand. Im Gesamtklassement, das um einiges deutlichere Konturen annahm, führt neu Carapaz. Der Captain des Teams Ineos liegt mit 26 Sekunden Vorsprung vor Fuglsang (Astana).

Einzig der drittklassierte Deutsche Maximilian Schachmann (0:38 zurück) und Julian Alaphilippe (0:53 zurück) haben noch weniger als eine Minute Rückstand. Der französische Weltmeister kassierte am Donnerstag wegen unerlaubter Verpflegung – er liess sich auf den letzten 10 km einen Bidon reichen – eine 20-Sekunden-Strafe.

Der vormalige Leader Mathieu van der Poel erreichte das Ziel mit 20 Minuten Rückstand. Der in Lachen und Pfaffnau siegreiche Niederländer hatte das Leadertrikot an zwei Tagen getragen.

So geht es weiter

Der Start der 6. Etappe erfolgt in Andermatt, zu Ende geht das Teilstück nach 130 km in Sedrun. Die Haupthindernisse des drittletzten Tour-Tages sind gleich zu Beginn der Gotthardpass und in der Endphase der Lukmanierpass.