Adam Yates gewinnt die 5. Etappe der Tour de Suisse von Ambri nach Cari nach 148 Kilometern.

Der britische Gesamtleader kann sich einen Kilometer vor dem Ziel von seinen Kontrahenten lösen.

Yates liegt damit nicht nur im Gesamtklassement, sondern auch in der Punkte- und Bergwertung vorne.

Am Mittwoch hatte Adam Yates die Gesamtführung der Tour de Suisse mit einem 2. Platz übernommen. Am Donnerstag holte der Brite nun auch seinen ersten Etappensieg an der diesjährigen Rundfahrt. 1,5 Kilometer vor dem Ziel griff der UAE-Emirates-Fahrer entscheidend an. Im Schlussanstieg nach Cari wurde das Feld immer mehr auseinandergezogen, bei der letzten Attacke konnte keiner mehr mithalten.

Hinter Yates belegten Joao Almeida (POR/ Emirates) und Egan Bernal (COL/ Ineos Grenadiers) mit 5 respektive 16 Sekunden Rückstand die Plätze 2 und 3. Im Gesamtklassement beträgt Yates' Vorsprung auf den Portugiesen 35 Sekunden. Dank dem Etappensieg liegt der 31-Jährige nun auch in der Punktewertung und in der Bergwertung an der Spitze.

01:10 Video Yates kommt als erster in Cari an Aus Sport-Clip vom 13.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Skjelmose als Verlierer

Grosser Verlierer der Etappe im Tessin war Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Der letztjährige Tour-de-Suisse-Sieger aus Dänemark verlor im über 10 km langen Schlussanstieg früh den Kontakt mit der Spitze und büsste mehr als eineinhalb Minuten auf Yates ein. Skjelmose liegt im Gesamtklassement 2:17 Minuten hinter dem Briten zurück.

Bester Schweizer war Matteo Badilatti (Q63.5 Pro Cycling Team) als 16. mit 1:45 Minuten Rückstand. Auch im Gesamtklassement liegt der Tessiner neu an 16. Stelle.

So geht es weiter

Die 6. Etappe muss anders über die Bühne gehen als ursprünglich geplant. Weil der Nufenenpass nicht befahrbar ist und auch die Ausweichroute vie Gotthard- und Furkapass nicht möglich war, wurde die «Königsetappe» umgeplant. Neu wird es in Ulrichen losgehen, das Ziel wird bereits nach 42,5 Kilometern in Blatten-Belalp erreicht.