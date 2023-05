Legende: Schlusssprint inklusive Abflug Kaden Groves (in blau) gewinnt die 5. Etappe, Mark Cavendish (im Hintergrund) stürzt heftig. imago images/LaPresse/Massimo Paolone

Garstiges Wetter und zahlreiche Stürze prägen die 5. Etappe des Giro d'Italia von Atripalda nach Salerno.

Mitfavorit Remco Evenepoel kommt gleich zweimal zu Fall, verliert aber keine Zeit.

Der Norweger Andreas Leknessund verteidigt die Maglia Rosa erfolgreich.

Die Fahrer waren am Mittwoch wahrlich nicht zu beneiden. Praktisch während der gesamten 171 km langen Etappe in die Hafenstadt Salerno schüttete es wie aus Kübeln. Ein Tag, an dem es für viele einfach nur darum ging, irgendwie unbeschadet durchzukommen.

Mehrere Stürze auf den letzten Kilometern erschwerten dieses Unterfangen aber. 7 Kilometer vor dem Ziel hielt ein Sturz in einer Rechtskurve einen Grossteil des Feldes auf, darunter auch Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der mit dem Rad eines Teamkollegen wieder den Anschluss an die Spitze herstellen musste.

01:52 Video Evenepoel und Cavendish stürzen im Finish heftig Aus Sport-Clip vom 10.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Später erwischte es auch Remco Evenepoel. Der belgische Weltmeister stürzte nach einer Unkonzentriertheit bei relativ hoher Geschwindigkeit, dies aber innerhalb der 3-Kilometer-Marke. Damit büsste der Soudal-QuickStep-Profi im Gesamtklassement keine Zeit ein und belegt hinter Leader Andreas Leknessund nach wie vor Platz 2. Der Norweger kam im chaotischen Finish unbeschadet durch.

Für Evenepoel war der Sturz kurz vor dem Ziel bereits die zweite unsanfte Landung des Tages. Der Belgier war bereits früh im Rennen zu Boden gegangen, als ein herrenloser Hund das Feld aufmischte. Evenepoel sass länger am Boden, setzte das Rennen aber fort und schaffte mit Hilfe seiner Teamkollegen wieder den Anschluss ans Hauptfeld.

01:18 Video Bei «Hundewetter»: Topfavorit Evenepoel landet am Giro auf dem Asphalt Aus Sport-Clip vom 10.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Groves siegt im Sprint – Cavendish fliegt ab

Den Tagessieg holte sich nach 171 Kilometern und zwei Bergwertungen der dritten Kategorie Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), der in der 2. und 3. Etappe als Dritter bereits zwei Mal den Sprung auf das Podest geschafft hatte. Der Australier setzte sich im Sprint vor dem Italiener Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) und dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen (Trek-Segafredo) durch.

Auch der Zielsprint lief nicht ohne Zwischenfall ab: Mark Cavendish (Astana) flog kurz vor der Ziellinie bei hohem Tempo spektakulär ab und rutschte als Vierter über die Ziellinie. Der Brite musste anschliessend auf der Strasse behandelt werden.

So geht es weiter

Die 6. Etappe am Donnerstag führt über 162 teils anspruchsvolle Kilometer durch die Region südöstlich von Neapel. Im hügeligen Mittelteil wartet ein Anstieg der zweiten und später einer der dritten Kategorie. Für die Sprinter gilt es, den Anschluss nicht zu verlieren. Es wird erwartet, dass diese vor der ersten Bergetappe am Freitag noch einmal eine Chance auf den Tagessieg bekommen.