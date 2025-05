Mads Pedersen gewinnt die 5. Etappe des Giro d'Italia mit Ankunft in Matera im Sprint eines dezimierten Feldes und behält die Maglia Rosa.

Für den Dänen aus dem Lidl-Trek-Team ist es bereits der 3. Tagessieg an der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Am Donnerstag erreicht der Giro Neapel, wo die Sprinter auf eine weitere Chance hoffen dürfen.

Die 5. Etappe des Giro d'Italia war auf einen Klassikerspezialisten wie Mads Pedersen zugeschnitten. Zwar gab es auf den 151 km nur eine Bergwertung der 4. Kategorie zu bewältigen, das Finale präsentierte sich im Anschluss aber ebenfalls hügelig, womit es klassische Sprinter schwer hatten.

Auch an Pedersen gingen die letzten 20 Kilometer nicht spurlos vorbei. 2 km vor dem Ziel im James-Bond-Drehort Matera verlor er im letzten kleinen Anstieg kurzzeitig an Terrain. Der Däne kämpfte sich aber rechtzeitig wieder heran und fand das Hinterrad seines Teamkollegen Mathias Vacek. Den Sprint lancierte er in der Folge früh – und setzte sich im Fotofinish gegen den Italiener Edoardo Zambanini durch.

Legende: Knappe Sache Mads Pedersen setzt sich vor Edoardo Zambanini durch. SRF

Rang 3 ging mit Tom Pidcock an den Captain des Schweizer Q36.5-Teams. Mit Michael Storer sprintete auch der Leader des Schweizer Tudor-Teams um den Tagessieg in der zum UNESCO-Welterbe gehörenden historischen Höhlensiedlung in Süditalien mit. Für den Australier schaute am Ende Rang 6 heraus.

Resultate