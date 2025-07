Per E-Mail teilen

Legende: Ist weiter in rosa unterwegs Marlen Reusser. Imago Images/LaPresse/Marco Alpozzi

Auch nach der 6. Etappe des Giro d'Italia grüsst Marlen Reusser von der Spitze des Gesamtklassements. Die Schweizerin fuhr als 12. zeitgleich mit ihrer ersten Verfolgerin Elisa Longo Borghini aus Italien ins Ziel. Reussers Vorsprung auf die letztjährige Giro-Gewinnerin beträgt damit weiter 16 Sekunden.

Die drittklassierte Anna van der Breggen aus den Niederlanden weist fast zwei Minuten Rückstand auf. Es sind noch zwei Etappen zu bestreiten. Die Italien-Rundfahrt endet am Sonntag in Imola.

Der Tagessieg in der hügeligen, 145 km langen Etappe, die in die Provinz Pesaro und Urbino führte, ging an die Deutsche Liane Lippert. Die 27-jährige Teamkollegin von Reusser kam 1:24 Minuten vor dem Feld mit den beiden Tour-Favoritinnen ins Ziel.

Resultate