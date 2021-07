Der 36-Jährige gewinnt seine nunmehr 32. Etappe an der Frankreich-Rundfahrt. Mathieu van der Poel bleibt in Gelb.

Im Massensprint führt an Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) derzeit kein Weg vorbei. Wie bereits in der 4. Etappe am Dienstag bewies der 36-jährige Brite auch im 6. Teilstück der Tour de France nach Châteauroux die frischesten Beine: Nach 160,6 km liess er den Belgier Jasper Philipsen, seinen ärgsten Widersacher auf den letzten Metern, hinter sich.

Für den Ex-Weltmeister war es der insgesamt 32. Etappensieg, womit er sich in Tuchfühlung mit einer historische Marke befördert. Zum Tour-Rekord des Belgiers Eddy Merckx fehlen «Cav» nur noch 2 Siege.

Van der Poel nach wie vor in Gelb

Im Gesamtklassement führt der Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) weiterhin mit 8 Sekunden Vorsprung vor dem slowenischen Vorjahressieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Bevor es am Wochenende in die Berge geht, folgt am Freitag von Vierzon nach Le Creusot eine lange Überführungsetappe Richtung Alpen. Mit 249,1 km handelt es sich nicht nur um das längste Teilstück dieser 108. Frankreich-Rundfahrt, sondern gar seit 2000.