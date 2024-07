Groenewegen sprintet in Dijon zum Sieg

Dylan Groenewegen gewinnt die 6. Etappe der Tour de France über 163 km von Macon nach Dijon im Massensprint.

Im Foto-Finish setzt sich der Niederländer knapp vor Jasper Philipsen durch, der nachträglich zurückversetzt wird.

An der Spitze des Gesamtklassements gibt es keine Änderungen.

Bejubeln konnte Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) seinen Sieg in Dijon auf der Ziellinie noch nicht. Zu knapp war das Duell mit Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) nach der 163 km langen Etappe von Macon nach Dijon. Das Zielfoto schuf dann aber endgültig Klarheit. Der Niederländer hatte die Nase – respektive das Vorderrad knapp vorn und feierte so seinen insgesamt 6. Etappensieg an einer Frankreich-Rundfahrt.

Philipsen, im Vorjahr vierfacher Etappensieger, wurde nach dem Rennen noch auf Rang 107 zurückversetzt. Der Belgier hatte im Sprint Landsmann Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) grenzwertig abgedrängt und erhielt von der Jury die Quittung dafür. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) erbte Platz 2 und baute die Führung in der Punktewertung weiter aus.

Pogacar nur kurz isoliert

Die Favoriten auf den Gesamtsieg verbrachten mit einer Ausnahme einen ruhigen Tag. Rund 70 km vor dem Ziel teilte sich das Feld aufgrund einer Windkante in zwei Teile. Leader Tadej Pogacar fand sich zwar im vorderen Feld wieder, sämtliche Helfer waren jedoch zurückgebunden. Der Slowene blieb jedoch nur kurzzeitig isoliert. Weil im hinteren Teil des Feldes viele Sprinter vertreten waren, kam es bald wieder zum Zusammenschluss.

Daher gab es an der Spitze des Gesamtklassements keine Änderungen. Pogacar bleibt mit 45 Sekunden Vorsprung auf Remco Evenepoel (Soudal – Quickstep/+55 Sekunden) Leader der Tour. 5 Sekunden dahinter folgt Vorjahressieger Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike).

So geht es weiter

Am Freitag steht das erste von zwei Zeitfahren an der diesjährigen Tour auf dem Programm. Der Parcours von Nuits-Saint-Georges nach Gevrey-Chambertin ist 25,3 km lang und mehrheitlich flach. Die Schweiz hat mit Stefan Küng und Stefan Bissegger zwei heisse Eisen für einen Etappensieg im Feuer. Für die beiden Thurgauer dient die Prüfung im Kampf gegen die Uhr auch als Standortbestimmung im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris.