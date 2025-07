Legende: Wurde für seinen Mut belohnt Ben Healy. Keystone/EPA/Christophe Petit Tesson

Der Ire Ben Healy (EF Education – EasyPost) gewinnt die 6. Etappe der Tour de France nach 43 km langer Flucht solo.

Mathieu van der Poel erreicht das Ziel in einer Verfolgergruppe und nimmt Tadej Pogacar das Gelbe Trikot wieder ab – mit nur einer Sekunde Vorsprung.

Am Freitag könnte es an der Mûr-de-Bretagne zum nächsten Showdown der Top-Favoriten kommen.

Ben Healy hat in der Normandie den grössten Erfolg seiner Karriere bejubeln dürfen. Der Ire krönte eine 43 km lange Flucht mit seinem ersten Tagessieg an der Tour de France. 2023 hatte Healy am Giro eine Etappe gewonnen. Auch damals hatte er sich rund 50 km vor dem Ziel aus einer Fluchtgruppe abgesetzt.

Die ursprünglich achtköpfige Ausreissergruppe hatte sich erst nach rund 100 km gebildet. Mit Michael Storer fand auch ein Fahrer aus dem Tudor-Team darin Unterschlupf. Der Australier schaffte hinter Healy und dem US-Amerikaner Quinn Simmons (Lidl-Trek) als Dritter den Sprung auf das Podest.

Pogacar ist Gelb wieder los

Die mit 201,5 km zweitlängste Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt zwischen Bayeux und Vire brachte auch im Kampf um die Gesamtführung Spannung. Auch Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) hatte den Sprung in die Fluchtgruppe geschafft.

Zwischenzeitlich war der Niederländer virtuell klarer Leader, am Ende wurde es aber knapp. Sehr knapp. Eine Sekunde gab am Schluss den Ausschlag zugunsten Van der Poels, der das Leadertrikot nach dem Zeitfahren am Mittwoch zwischenzeitlich an den Slowenen hatte abtreten müssen.

So geht es weiter

Am Freitag führt die 7. Etappe der Tour de France von der historischen Hafenstadt Saint-Malo ins hügelige Hinterland der Bretagne. Das Ziel ist nach 197 km in Mûr-de-Bretagne, wo Van der Poel 2021 seinen ersten Tour-Etappensieg bejubelt hatte. Ausreisser könnten auf der 197 km langen Etappe eine Chance auf den Tagessieg haben. Zum Ende hin warten zwei Anstiege der dritten und einer der vierten Kategorie.

