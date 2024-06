Joao Almeida gewinnt die 6. Etappe der Tour de Suisse von Ulrichen nach Blatten-Belalp.

Der Portugiese erreicht das Ziel nach nur 55:13 Minuten 4 Sekunden vor Teamkollege und Gesamtleader Adam Yates.

Bester Schweizer wird Matteo Badilatti auf Rang 27 (+2:27).

Die 87. Tour de Suisse bleibt weiter fest in Hand des UAE Team Emirates. Nachdem die Equipe schon am Vortag die ersten beiden Plätze belegt hatte, grüssten auch in Blatten-Belalp zwei Fahrer mit den weissen Shirts von der Spitze. Nach Platz 2 am Donnerstag setzte sich auf der 6. Etappe der Portugiese Joao Almeida vor seinem Teamkollegen Adam Yates durch.

Yates, der zunächst dem nächsten Solosieg entgegenzufahren schien, wurde kurz vor der Bergankunft gestellt und auf den zweiten Platz verwiesen. Das Tagespodest komplettierte Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek). Im Gesamtklassement führt weiterhin Yates vor Almeida. Allerdings wurde sein Vorsprung von 35 auf 27 Sekunden reduziert. Egan Bernal auf Rang 3 liegt schon 1:28 Minuten zurück.

Bissegger in der Fluchtgruppe

Das 6. Teilstück der Tour de Suisse, ursprünglich als Königsetappe angedacht, hatte schon vor dem Tour-Start erheblich verkürzt werden müssen. Weil der Nufenenpass noch gesperrt ist, wurde der Start von Locarno nach Ulrichen verschoben. Bis ins Ziel in Blatten-Belalp hatten die Fahrer nur gerade 42 km zu absolvieren, kürzer war eine Etappe – Zeitfahren ausgenommen – an der Tour de Suisse noch nie.

Die Chance, dass der Tagessieger aus einer Fluchtgruppe kommt, war entsprechend klein. Dennoch versuchten unmittelbar nach Freigabe des Rennens mehrere Fahrer ihr Glück. Eine Dreiergruppe mit dem Schweizer Stefan Bissegger setzte sich ab und fuhr auf der rasanten Fahrt in Richtung Naters einen Vorsprung von rund 70 Sekunden heraus. Bis zum Uhrensprint hielt sich Bissegger an der Spitze, dann liess er sich ins Feld zurückfallen. Wenig später wurde auch sein Fluchtkollege Frank van den Broek (NED) von der heranbrausenden Spitze geschluckt.

Bester Schweizer im Tagesklassement war wie schon am Vortag Matteo Badilatti. Der Fahrer vom Q36.5 Pro Cycling Team verlor rund zweieinhalb Minuten auf die Spitze.

So geht's weiter

Am Samstag haben die Fahrer zweimal einen Rundkurs rund um Villars-sur-Ollon zu absolvieren. Die Etappe ist mit 118,1 km relativ kurz, mit über 3'000 Höhenmetern sind die Kletterspezialisten aber eindeutig im Vorteil. Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit einem Bergzeitfahren von Aigle nach Villars-sur-Ollon.