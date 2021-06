Kron gewinnt nach Zieleinfahrt-Chaos – Carapaz bleibt in Gelb

Der Däne Andreas Kron hat sich im Sprint einer Dreier-Spitzengruppe den Sieg in der 6. Etappe der Tour de Suisse gesichert. Auf den 130,1 km mit Start in Andermatt und Ziel in Sedrun waren fast 3200 Höhenmeter zu bewältigen.

Kron überquerte die Ziellinie zwar nur als Zweiter hinter Rui Costa. Weil der dreifache Tour-de-Suisse-Gesamtsieger aus Portugal auf den letzten 100 m jedoch seine Linie verlassen hatte, wurde ihm der Sieg von der Rennjury nach längerem Video-Studium verwehrt.

Pellaud und Van der Poel geben auf Box aufklappen Box zuklappen Simon Pellaud ist nicht mehr zur 6. Etappe der 84. Tour de Suisse angetreten. Nach Rücksprache mit seinem Team Androni Giocattoli entschied sich der Unterwalliser vor dem Schlusswochenende zur Aufgabe. Er wolle für die 3-tägige Rundfahrt Adriatica Ionica, die am nächsten Dienstag beginnt, bereit sein. Auch Mathieu van der Poel gab die Rundfahrt auf. Der Niederländer soll leicht erkältet sein und will seine weiteren Saisonziele nicht gefährden. Bei seiner 1. Teilnahme an der Tour de Suisse konnte das Multitalent 2 Etappen gewinnen und an 2 Tagen das gelbe Trikot tragen.

Hirschi bester Schweizer

Stattdessen durfte sich der 23-jährige Däne vom Team Lotto-Soudal über den zweiten World-Tour-Sieg des Jahres freuen. Hinter Costa wurde der Österreicher Hermann Pernsteiner Dritter. Marc Hirschi klassierte sich mit 1:15 Minuten Rückstand als bester Schweizer auf dem 15. Rang.

Carapaz vorne – am Samstag wird's rasant

Im Gesamtklassement führt Richard Carapaz aus Ecuador nach wie vor mit 26 Sekunden Vorsprung vor dem Dänen Jakob Fuglsang.

Am Samstag folgt das Einzelzeitfahren über 23,2 km von Sedrun über den 650 Meter höher gelegenen Oberalppass, von wo es in rasanter Talfahrt nach Andermatt geht.