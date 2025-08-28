Jonas Vingegaard ist das rote Trikot wieder los. Der Norweger Torstein Traeen übernimmt die Gesamtführung vom Dänen.

Legende: Der grosse Verlierer in Pal Jonas Vingegaard, der das rote Trikot abgeben muss. Keystone/Javier Lizon

Die 6. Etappe an der Vuelta von Olot (ESP) hoch nach Pal in Andorra wurde zur Beute von Jay Vine. Der Australier vom Team UAE siegte nach 170 Kilometern im Kleinstaat solo. Vine war schon Teil einer Gruppe gewesen, die wenige Kilometer nach dem Start angegriffen hatte.

Als Zweiter erreichte Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) das Ziel, ebenfalls Teil dieser frühen Fluchtgruppe. Das war aber nur zweitrangig, denn der Norweger schnappte damit Jonas Vingegaard (DEN/Visma - Lease a bike) das rote Trikot des Gesamtführenden weg.

Vingegaard nun der Jäger

Der zweifache Tour-de-France-Sieger hatte Pal erst 4:19 Minuten nach Etappensieger Vine und 3:24 Minuten nach dem neuen Gesamtführenden, Traeen, erreicht. Damit rutschte er im Gesamtklassement auf den 5. Rang ab, sein Rückstand auf den Norweger beträgt 2:33 Minuten.

Für den Bergspezialisten Vingegaard bietet sich bereits am Freitag die erste Gelegenheit, in die Rolle des Jägers zu schlüpfen. Auf 188 Kilometern geht es von Andorra La Vella nach Huesca La Magia, 4211 Höhenmeter stehen auf dem Programm.

