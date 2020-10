Legende:

Steven Kruijswijk, Jumbo Visma

Spätestens seit seinem Podestplatz an der Tour de France vor einem Jahr zählt der Niederländer zu den ganz heissen Klassementsfahrern. Auf die diesjährige Tour hatte Kruijswijk wegen einer Sturzverletzung verzichten müssen, am Giro will er nun aber wieder seine Stärken am Berg ausspielen.

imago images