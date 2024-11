Angehörige und die Schweizer Radsport-Szene haben der im Alter von 18 Jahren verstorbenen Zürcherin in Uster gedacht.

1 / 4 Legende: Überall Kerzen Die Trauerfeier fand in der reformierten Kirche in Uster statt. Keystone/Til Buergy 2 / 4 Legende: Gedenken von Swiss Cycling Auch die Radsport-Familie gedachte der verstorbenen Zürcherin. Keystone/Til Buergy 3 / 4 Legende: Blumen und Kerzen Bilder erinnern an die verstorbene Juniorin. Keystone/Til Buergy 4 / 4 Legende: Persönliche Fotos Viele Fotos und Blumen zu Ehren von Muriel Furrer. Keystone/Til Buergy

Vor 6 Wochen erschütterte der Tod von Muriel Furrer die Radszene. Nun hielt die Familie der Verstorbenen in Uster einen Abschiedsgottesdienst ab. Neben Angehörigen und Freunden waren auch viele Mitglieder der Schweizer Radsport-Szene im Zürcher Oberland vor Ort, um der Juniorin in einer Trauerfeier ein letztes Geleit zu geben.

Mit persönlichen Briefen richteten sich die Eltern und Geschwister an die 18-jährige Tochter und Schwester und erzählten aus ihrem Leben.

Furrer hatte sich am 26. September beim Juniorinnen-Rennen an der Heim-WM in Zürich schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Einen Tag später war die Zürcherin ihren Verletzungen im Unispital Zürich erlegen.