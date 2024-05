Tadej Pogacar gewinnt am Giro d'Italia die 7. Etappe im Zeitfahren über 40,6 Kilometer von Foligno nach Perugia.

Damit baut der Slowene seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf 2:34 Minuten aus.

Filippo Ganna (ITA) liegt zwar lange in Führung, muss sich ganz zum Schluss aber noch abfangen lassen.

Zeitfahr-Spezialist Filippo Ganna hat an der 7. Etappe des Giro d'Italia den 2. Sieg eines Einheimischen knapp verpasst. Dank der klaren Bestzeit auf den 32 flachen Kilometern sah der Italiener lange wie der sichere Sieger aus, doch Tadej Pogacar, der die Strecke als Gesamtführender als Letzter in Angriff nahm, verhinderte den 7. Zeitfahr-Sieg Gannas an einer Grand Tour noch.

Entscheidung am Berg

Vor den 274 Höhenmetern, die zum Abschluss des Zeitfahrens noch zu absolvieren waren, betrug Pogacars Rückstand auf den Italiener 47 Sekunden. Im steileren Gelände machte Pogacar dann aber Sekunde um Sekunde gut und konnte seinen Konkurrenten noch um 17 Sekunden abfangen. So feierte der Topfavorit der Italien-Rundfahrt bei seiner Giro-Premiere in 51:44 Minuten seinen 2. Etappensieg.

Hinter den beiden Tasgesschnellsten reihten sich auf den Rängen 3 und 4 mit dem US-Amerikaner Magnus Sheffield (+0:49) und dem Niederländer Thymen Arensman (+1:00) 2 Teamkollegen Gannas von Ineos-Grenadiers ein.

Martinez neu Gesamt-Zweiter

Damit feierte Pogacar nicht nur den Tagessieg, sondern konnte seinen Vorsprung im Gesamtklassement von 46 Sekunden auf 2:36 Minuten ausbauen. Neuer erster Verfolger im Gesamtklassement ist der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez (8. im Tagesklassement), der Geraint Thomas (10.) knapp überholen konnte.

Die beiden Schweizer Teilnehmer griffen erwartungsgemäss nicht in den Kampf um den Tagessieg ein. Robin Froidevaux und Fabian Lienhard büssten über acht Minuten auf die Bestzeit von Pogacar ein. Sie belegten die Ränge 149 respektive 154 unter 165 gestarteten Fahrern.

So geht es weiter

Am Samstag geht es bei der ersten Grand Tour des Jahres in die Berge. Nach 152 Kilometern von Spoleto nach Prati di Trivo steht für die Fahrer eine Bergankunft der 1. Kategorie an. Ab 15:30 sehen Sie die 8. Etappe live auf SRF zwei oder in der Sport App.