Marlen Reusser muss die Giro-Gesamtführung auf der Königsetappe zum Monte Nerone an die Italienerin abtreten.

Legende: Das Rosa Trikot wandert rüber Elisa Longo Borghini (r.) nimmt Marlen Reusser (l.) das Leaderjersey ab. imago images/LaPresse

Marlen Reusser ist auf der vorletzten Giro-Etappe von der Gejagten zur Jägerin geworden. Die Bernerin wurde auf der Königsetappe mit der Bergankunft auf dem Monte Nerone Vierte und musste das Rosa Trikot an Elisa Longo Borghini abtreten. Die Italienerin (Lidl-Trek) erreichte das Ziel nach 150 km mit 32 Sekunden Vorsprung auf Reusser als Zweite. Neu liegt die Titelverteidigerin 22 Sekunden vor der Schweizerin.

Longo Borghini hatte am letzten Anstieg des Tages angegriffen und musste sich am Ende nur Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) geschlagen geben. Die Australierin hatte sich im Schlussaufstieg aus der Verfolgergruppe gelöst, schloss zu Longo Borghini auf und liess diese in der Folge stehen.

Reusser hatte die Maglia Rosa virtuell bereits früher im Rennen verloren. Shirin van Anrooij lag zwischenzeitlich mehr als 5 Minuten vor dem Feld. Die Niederländerin büsste hinten raus aber für ihren Effort. Auf der Schlussetappe erwartet die Fahrerinnen am Sonntag ein ständiges Auf und Ab, das nach 134 km auf der Formel-1-Strecke in Imola endet.

Resultate