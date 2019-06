Geraint Thomas hat sich 3 Tage nach seiner Aufgabe an der Tour de Suisse und 2 Wochen vor Beginn der Tour de France zurückgemeldet. «Zurück auf dem Velo», vermeldete der Brite, der sich bei seinem Sturz in der 4. Etappe Schürfwunden an der rechten Schulter zuzog, auf Instagram. An der Seite von Egan Bernal wird als Leader des Teams Ineos zur Tour de France starten.