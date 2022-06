Thibaut Pinot gewinnt die 7. Etappe der Tour de Suisse über 196 Kilometer von Ambri nach Malbun (LIE).

Neuer Tourleader ist Sergio Higuita, die besten Aussichten auf den Gesamtsieg hat Geraint Thomas.

Stefan Küng wird 18., muss die Hoffnungen auf das Tour-Podest aber wohl begraben.

Die Entscheidung um den Toursieg fällt am Sonntag in Vaduz. Auf der 8. und letzten Etappe sind Zeitfahr-Qualitäten gefragt. 2 Kilometer vor Schluss machte sich Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) solo auf, seinen 2. Etappensieg an einer Tour de Suisse ins Trockene zu fahren – nach seinem Triumph 2015 in Sölden (AUT) war der Franzose auch im 7. Teilstück der Tour de Suisse von Ambri über den Lukmanierpass nach Malbun der «Kletterer» mit dem längsten Atem. Seiner Konkurrenz nahm er 25 Sekunden und mehr ab.

01:08 Video Pinot: «Wusste, in die Fluchtgruppe zu gehen lohnt sich» Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Thomas hat die besten Karten

Im Hinblick auf das Gesamtklassement gab es in der vorletzten Etappe einige Verschiebungen: Jakob Fuglsang (Israel-Premiertech) gab sein gelbes Leadertrikot an den Kolumbianer Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) ab, der in Malbun 4. wurde. In der besten Position für den Gesamtsieg befindet sich allerdings Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Mit einem entschlossenen Antritt 500 Meter vor der Ziellinie zapfte «G» seine letzten Kraftreserven an. Im Gesamtklassement liegt er nur 2 Sekunden hinter Higuita, die Zeitfahr-Qualitäten sprechen vor dem Rennen gegen die Uhr am Sonntag deutlich für den Waliser.

03:02 Video Thomas: «Küng ist ein Schweizer Indurain» Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.

Küng weiter in Form, aber ...

Eine gute Leistung zeigte auch Stefan Küng (Groupama-FDJ), der mit 2:59 Minuten Rückstand 18. wurde – das Tour-Podest ist trotz Küngs anstehender Parade-Disziplin allerdings nur noch schwierig zu erreichen, fehlen ihm auf den 3. Rang doch exakt 2 Minuten. Bester Schweizer im Gesamtklassement ist einen Rang vor Küng dessen Teamkollege Sébastien Reichenbach. Der Walliser kam 2:09 Minuten hinter Pinot in Malbun an.

01:27 Video Küng: «Mir ist der Saft ausgegangen» Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

