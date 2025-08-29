Einen Tag nach seinem schweren Einbruch hat der Spanier Juan Ayuso bei der 80. Spanien-Rundfahrt die Bergankunft in Cerler gewonnen.

Legende: Der Moment der Attacke Juan Ayuso lässt am Schlussanstieg alle stehen. Keystone/Javier Lizon

Der einstige Mitfavorit aus dem UAE Team Emirates-XRG setzte sich auf der 7. Etappe nach 188 km im Skiresort Cerler mit 1:15 Minuten Vorsprung auf den Italiener Marco Frigo (Israel-Premier Tech) durch. Die Topleute hatten Ayuso und Vine angesichts ihres deutlichen Rückstands am Freitag in einer starken Ausreissergruppe ziehen lassen. Am Schlussanstieg löste sich Ayuso dann.

Ayuso hatte am Donnerstag fast 12 Minuten auf Tagessieger und Teamkollege Jay Vine (AUS) sowie über 7 Minuten auf die Spitzenanwärter auf den Gesamtsieg um Jonas Vingegaard (DEN) verloren. Davon machte er nun rund zweieinhalb Minuten wieder wett.

Das rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte Torstein Traeen (NOR/Bahrain-Victorious) erfolgreich. Traeen kam an der Seite von Vingegaard und den weiteren verbliebenen Favoriten mit 2:35 Minuten Rückstand ins Ziel. Traeen liegt im Gesamtklassement 2:33 Minuten vor dem zweimaligen Tour-Sieger Vingegaard.

Am Samstag steht eine der seltenen Sprintetappen an. Die nächste Bergankunft folgt am Sonntag.

Vuelta