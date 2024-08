Der Belgier festigt mit seinem zweiten Tageserfolg seine Führung in der Punktewertung. Ben O'Connor bleibt in Rot.

Legende: Lässt die Konkurrenten hinter sich Wout van Aert. EPA/JAVIER LIZON

Der belgische Radstar Wout van Aert hat die siebte Etappe der Vuelta in Spanien gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Visma-Lease a bike setzte sich am Freitag nach 180,5 km im Sprint der Favoritengruppe durch und verwies Mathias Vacek (Lidl-Trek) und Pau Miquel (Kern Pharma) auf die Plätze.

Eine starke Leistung zeigte Stefan Küng, der gleich dahinter als Vierter die Ziellinie überquerte. Weniger gut verlief das siebte Teilstück für Mauro Schmid. Er verlor 3:55 Minuten auf die Schnellsten und wurde 84.

O'Connor bleibt Gesamtleader

Mit seinem zweiten Tageserfolg festigte van Aert seine Führung in der Punktewertung. Keine Veränderung gab es an der Spitze der Gesamtwertung. Das Rote Trikot trägt der Australier Ben O'Connor (Decathlon AG2R). Primoz Rolgic (+ 4:45) vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe ist Zweiter, er verkürzte seinen Rückstand über eine Zeitbonifikation um sechs Sekunden.

Küng rangiert im Gesamtklassement neu an 54. Position (+20:48 Minuten), Schmid liegt auf dem 109. Platz (+42:19 Minuten).

Die achte Etappe führt am Samstag über 159 km von Ubeda nach Cazorla und endet mit einem knapp fünf Kilometer langen Schlussanstieg. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.