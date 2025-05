Ayuso triumphiert bei 1. Bergankunft – Roglic neu in Rosa

Juan Ayuso gewinnt die 7. Etappe des Giro d'Italia bei der Bergankunft in Tagliacozzo vor Isaac Del Toro und Egan Bernal.

Primoz Roglic übernimmt dank Rang 4 die Führung im Gesamtklassement – 4 Sekunden vor Ayuso.

Der bisherige Leader Mads Pedersen lässt zu Beginn des Schlussaufstiegs abreissen und fällt weit zurück.

Bei der ersten Bergankunft am diesjährigen Giro d'Italia hat Topfavorit Primoz Roglic eine kleine Niederlage einstecken müssen. Sein wohl grösster Herausforderer Juan Ayuso hatte zum Ende des rund 12 Kilometer langen Schlussanstiegs in Tagliacozzo die besten Beine und holte sich seinen 1. Etappensieg an einer Grand Tour.

Der Spanier vom Team UAE Emirates siegte dank einem Antritt gut 500 Meter vor dem Ziel 4 Sekunden vor Isaac Del Toro und Egan Bernal. Roglic erreichte das Ziel als 4. und eroberte damit die Gesamtführung zurück. Neu führt der Slowene die Italien-Rundfahrt 4 Sekunden vor Ayuso an. Der 35-Jährige hatte die Maglia Rosa bereits auf der 3. Etappe getragen.

Storer behauptet Top-10-Platz

Yannis Voisard, der einzige Schweizer am Giro, büsste als 46. etwas über vier Minuten ein. Michael Storer, sein Captain bei Tudor, hielt mit den Besten mit und landete mit 8 Sekunden Rückstand auf Rang 10. Der Australier liegt im Gesamtklassement 33 Sekunden hinter Roglic an 6. Stelle.

Dem zweiten Schweizer Team Q36.5 mit Leader Tom Pidcock läuft es etwas weniger gut. Der Mountainbike-Olympiasieger liegt in der Overall-Wertung mit 1:10 Minuten Rückstand auf Platz 18.

Hindley und Hollmann nach Massensturz verletzt Box aufklappen Box zuklappen Der schwere Massensturz vom Donnerstag in der 6. Etappe des Giro d'Italia forderte 2 Verletzte, wie am Tag danach bilanziert wurde. Der Australier Jay Hindley, der Giro-Sieger von 2022 war auf der glitschigen Strasse als Erster zu Boden gegangen, erlitt eine leichte Gehirnerschütterung sowie einen Bruch am dritten Lendenwirbel. «Aber ansonsten geht es mir gut», schrieb der Profi auf Instagram. Schlimmer erwischte es den deutschen Juri Hollmann. Der 25-Jährige habe sich einen doppelten Bruch des rechten Unterarms und einen komplizierten Bruch der rechten Hüfte zugezogen, teilte sein Team Alpecin-Deceuninck auf der Plattform X mit. (sda)

Ausreisser 5 km vor dem Ziel gestellt

Mads Pedersen, der das Gesamtklassement dank 3 Sprintsiegen zuvor angeführt hatte, liess bereits am Fuss des Schlussaufstiegs abreissen und versuchte gar nicht erst, das Rosa Trikot zu verteidigen.

An der Spitze wurde die 168 Kilometer lange Etappe von einer Ausreissergruppe geprägt. 7 Fahrer konnten nach einem langen Kampf um die Fluchtgruppe zwischenzeitlich einen Vorsprung von über 4 Minuten herausfahren. Rund 5 Kilometer vor dem Ziel wurden allerdings die letzten Ausreisser gestellt.

So geht es weiter

Am Samstag steht mit dem 8. Teilstück eine hügelige Etappe bevor. Von Giulianova bis Castelraimondo gilt es für die Fahrer 197 Kilometer zu absolvieren. Dabei führt die Strecke über 4 Bergpreise, davon einen der 1. Kategorie.

Giro d'Italia