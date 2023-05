Davide Bais gewinnt die 7. Etappe des Giro d'Italia auf dem Gran Sasso.

Der Italiener setzt sich in der Fluchtgruppe vor dem Tschechen Karel Vacek und seinem Landsmann Simone Petilli durch.

Andreas Leknessund bleibt Leader im Gesamtklassement.

Nach einem kräftezehrenden Aufstieg auf den Gran Sasso setzte Davide Bais (Eolo - Kometa) 150 Meter vor dem Ziel zu einem Schlusssprint an. Karel Vacek (Corratec Selle Italia) und Simone Petilli (Intermarché – Circus – Wanty), welche mit dem Italiener in der Fluchtgruppe waren, konnten auf den Angriff nicht mehr reagieren. Vacek sicherte sich an der 1. Bergetappe des Giro den 2. Platz, während für Petilli nur Rang 3 übrigblieb.

Es ist erst die 2. Fluchtgruppe, welche ihren Vorsprung an der diesjährigen Italien-Rundfahrt ins Ziel retten konnte. Für den 25-jährigen Bais war es der bislang grösste Erfolg in der Karriere. Dank dem Sieg ergatterte er sich zudem das blaue Bergtrikot.

00:48 Video Bais gewinnt dank starkem Schluss Aus Sport-Clip vom 12.05.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Feld liess Ausreisser gewähren

Ein eher zurückhaltendes Rennen zeigte der Rest des Feldes. Mit über 3 Minuten Rückstand überquerte der Favorit auf den Gesamtsieg, Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), die Ziellinie vor seinem grössten Konkurrenten Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ebenfalls mit dem Peloton ins Ziel kam Andreas Leknessund (Team DSM). Der Norweger verteidigte damit die Führung im Gesamtklassement mühelos.

Kein Tag für die Schweizer

Stefan Küng und Fabian Lienhard (beide Groupama-FDJ) setzten keine Akzente. Die beiden Schweizer kämpften im Schlussanstieg zwar wacker mit, konnten ihrem Team-Captain Thibaut Pinot aber nicht bis ins Ziel helfen. Küng klassierte sich am Ende als 67., Lienhard wurde 134.

So geht es weiter

Die 8. Etappe des Giro d'Italia verspricht Spektakel. Die Strecke verläuft über 207 Kilometer von Terni nach Fossombrone und beinhaltet zwei Zwischenanstiege. Das Finale wird durch einen anspruchsvollen Rundkurs gekennzeichnet, der zweimal über den Muro dei Cappuccini und den Monte delle Cesane führt und in einer Abfahrt endet. Die Etappe können sie am Samstag ab 15:00 Uhr im Stream verfolgen.