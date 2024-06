Gesamtklassementsleader Adam Yates (UAE Emirates) holt sich den Tagessieg auf der 7. Etappe der Tour de Suisse.

Teamkollege Joao Almeida fährt gemeinsam mit Yates über die Ziellinie, sein Rückstand auf den Briten im Gesamtklassement beträgt nun 31 Sekunden .

Johannes Staune-Mittets (Visma-Lease a Bike) Soloflucht über mehr als 50 Kilometer endet kurz vor dem Ziel.

Es verkam zu einem Wettlauf gegen die Zeit für den Norweger Johannes Staune-Mittet auf der Strecke des Zeitfahrens vom Sonntag. Mit rund 55 Sekunden Vorsprung auf das geschrumpfte Feld nahm er den 10 Kilometer langen Schlussanstieg in Richtung Villars-sur-Ollon in Angriff. Je näher Staune-Mittet dem Ziel kam, desto kleiner wurde sein Vorsprung.

4 Kilometer vor dem Ziel war es soweit, Staune-Mittet wurde vom Feld eingeholt und rasch stehen gelassen. Vor der «Flamme rouge» waren es die beiden ersten des Gesamtklassements, Adam Yates und Joao Almeida vom Team UAE, die sich des Rests des Feldes entledigten und den Tagessieg unter sich ausmachten. Sie überquerten die Ziellinie Hand in Hand, Yates war minimal vorne.

00:18 Video Yates und Almeida überqueren die Ziellinie gemeinsam Aus Sport-Clip vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Staune-Mittets Flucht bleibt unbelohnt

Bereits zu Beginn der Etappe, die die Fahrer zwei Mal über einen 59 Kilometer langen Rundkurs um Villars-sur-Ollon im auslaufenden Rhonetal führte, hatte sich eine achtköpfige Fluchtgruppe gebildet. In dieser befand sich auch der Schweizer Jan Christen (Team UAE).

Rund 60 Kilometer vor dem Ziel machte sich Staune-Mittet aus der Fluchtgruppe heraus alleine auf und davon. Zunächst schmolz sein Vorsprung, ehe er wieder auf bis zu eineinhalb Minuten anwuchs. Der Vorsprung, den er in den Schlussanstieg mitnahm, sollte sich als zu klein erweisen.

Yates baut Vorsprung minimal aus

Im Gesamtklassement konnte Yates seinen Vorsprung auf den Zweiten Almeida um vier Sekunden auf 31 ausbauen. Dies aufgrund der Bonifikationssekunden, die es im Ziel gab. Auf Platz drei liegt Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) mit 1:51 Minuten Rückstand auf Yates.

So geht es weiter

Am Sonntag steht die letzte Etappe der diesjährigen Schweizer Landesrundfahrt an. Auf dem Programm steht ein 15,7 Kilometer langes Bergzeitfahren mit Start in Aigle und dem Ziel in Villars-sur-Ollon, dazwischen gilt es 865 Höhenmeter zu bewältigen.