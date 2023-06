Die 110. Tour de France ist mit einem emotionalen Moment eröffnet worden. Bei der Team-Präsentation am Donnerstagabend im spanischen Bilbao wurde die Mannschaft des tödlich verunglückten Gino Mäder zuerst auf die Bühne am Guggenheim-Museum gerufen. In Gedenken an den Schweizer wurde eine Schweigeminute abgehalten. Das Team von Mäder, Bahrain-Victorious, wird mit den Startnummern 62 bis 69 die Rundfahrt bestreiten. Die Nummer 61 wird zu Ehren des Schweizers nicht vergeben.