8. Etappe am Giro d'Italia

Tadej Pogacar gewinnt die 8. Etappe des Giro d'Italia über 152 km von Spoleto nach Prati di Tivo.

Der slowenische Giro-Leader setzt sich im Zielsprint einer kleinen Spitzengruppe souverän durch und baut seinen Vorsprung weiter aus.

Spannung will am Giro nicht so recht aufkommen. Auch auf der 1. Bergetappe mit fast 4000 Höhenmetern konnte Tadej Pogacar niemand das Wasser reichen. Der Slowene und sein Team UAE Emirates hatten bis und mit zum 15 Kilometer langen Schlussaufstieg nach Prati di Tivo alles unter Kontrolle – 200 Meter vor dem Ziel liess der 25-Jährige dann die Muskeln spielen.

Mit einem trockenen Antritt liess er den Konkurrenten der 10-köpfigen Spitzengruppe nicht den Hauch einer Chance. Hinter dem Giro-Debütanten überquerten der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez und der Australier Ben O'Connor die Ziellinie.

3 Siege in 8 Tagen

Für Pogacar war es auf der 8. Etappe bereits der 3. Einzelerfolg. Schon das 2. und 7. Teilstück hatte er für sich entschieden. Im Gesamtklassement baute der zweifache Tour-de-France-Sieger seinen Vorsprung dank Bonifikations-Sekunden weiter aus. Sein 1. Verfolger Martinez liegt bereits 2:42 Minuten zurück.

Bestimmender Mann der Etappe war Valentin Paret-Peintre. Der Franzose fuhr lange an der Spitze und wurde als letzter Ausreisser erst 4 Kilometer vor dem Ziel eingeholt.

So geht es weiter

Am Sonntag steht die zweitlängste Etappe der Italien-Rundfahrt auf dem Programm. Von Avezzano nach Neapel sind es 214 Kilometer. Auf der hügeligen Etappe könnte die Stunde der Sprinter schlagen. Am Montag bietet sich am 1. Ruhetag Gelegenheit zur Erholung.