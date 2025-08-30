Jasper Philipsen setzt sich in der 8. Etappe der Spanien-Rundfahrt im Sprint des Feldes durch.

Der 27-jährige Belgier aus dem Team Alpecin-Deceuninck verwies nach 163,5 Kilometern von Monzon nach Saragossa den Italiener Elia Viviani (Lotto) und den Briten Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) auf die Plätze und gewann schon das zweite Teilstück bei der diesjährigen Vuelta.

«Wir haben gewonnen. Wir können uns nicht beklagen», sagte Philipsen. «Es ist eine harte Vuelta. Aber zwei Etappen zu gewinnen, tut gut.»

Traeen weiter in Rot

Das rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Norweger Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) ohne Probleme. Traeen liegt im Gesamtklassement 2:33 Minuten vor dem zweimaligen Tour-Sieger und Topfavoriten Jonas Vingegaard (Visma – Lease a bike).

Am Sonntag steht auf dem neunten Teilstück der sehr berglastigen Spanien-Rundfahrt von Alfaro bis ins Skigebiet Valdezcaray eine anspruchsvolle Bergankunft an. Ausreisserspezialisten mit guten Kletterfähigkeiten können sich realistische Chancen auf den Tagessieg ausrechnen.

Vuelta