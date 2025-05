Per E-Mail teilen

Lucas Plapp gewinnt die 8. Etappe des Giro d'Italia von Giulianova bis Castelraimondo.

Der Australier vom Team Jayco AlUla bejubelt nach 197 hügeligen Kilometern seinen grössten Karriereerfolg solo.

Die Maglia Rosa trägt neu der Einheimische Diego Ulissi (XDS Astana Team).

Der Etappensieg beim Giro d'Italia ist der grösste Erfolg in der Karriere von Lucas Plapp. Der mehrfache australische Meister der Equipe Jayco AlUla löste sich 46 km vor dem Ziel aus der Ausreissergruppe ab – und fuhr danach den Sieg mutterseelenallein ein.

Topfavorit Primoz Roglic (SLO, Red Bull-Bora-hansgrohe) musste das Leadertrikot bereits wieder abgeben. Am Sonntag fährt der italienische Routinier Diego Ulissi (XDS Astana Team) in Rosa. Der 35-Jährige hat in seiner Laufbahn noch nie das Gesamtklassement einer Grand Tour angeführt.

So geht es weiter

Am Sonntag steht das Highlight der ersten Giro-Woche an: Die 9. Etappe führt von Gubbio nach Siena. Das Teilstück erstreckt sich über 181 km und führt über die Schottersektoren des Eintagesklassikers Strade Bianche. Spektakel ist also garantiert.

Giro d'Italia