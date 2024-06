Auch im Mountainbike ist im Juni Hochspannung auf Schweizer Boden garantiert. Der Mountainbike-Weltcup gastiert am 22. und 23. Juni 2024 erstmals in Crans-Montana VS. Die Rennen bilden die Hauptprobe für die Weltmeisterschaften, die im kommenden Jahr an selber Stätte stattfinden werden. SRF zeigt die Entscheidungen der Frauen und Männer im Short Track (Samstag) und Cross Country (Sonntag) live im TV sowie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.