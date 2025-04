Legende: Sorgt auch 2025 für ein Rad-Spektakel Die Tour de Suisse findet in diesem Jahr zum 88. Mal statt. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Startschuss der Tour de Suisse 2025 erfolgt in Küssnacht, die Entscheidung fällt bei der Stockhütte oberhalb von Emmetten. Anders als im Vorjahr gibt es zum Auftakt keinen Prolog, sondern einen hügeligen Rundkurs rund um die Rigi.

Mit dem Doppelstart am Montag und Dienstag in Aarau werden die Zielorte Schwarzsee beziehungsweise Heiden angefahren. Es sind dies hügelige Etappen, die sowohl von Sprintern als auch Ausreissern gewonnen werden können. Am vierten Tag führt die Landesrundfahrt über den 2'113 Meter hohen Splügenpass nach Italien. Das Ziel liegt in Piuro.

Bergzeitfahren zum Abschluss

Tags darauf folgt die Königsetappe von La Punt nach Santa Maria. Knapp 4'000 Höhenmeter, zwei Alpenpässe (Julier und San Bernardino) und zwei Mal der steile und schwere Schlussaufstieg nach Santa Maria entscheiden über den Tagessieg.

Nach einem Abstecher von Chur nach Neuhausen am Rheinfall und von dort nach Emmetten zu Beginn des zweiten Wochenendes wird am 22. Juni in einem anspruchsvollen Bergzeitfahren von Beckenried hoch zur Stockhütte der Gesamtsieger der Tour gekürt.