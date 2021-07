Trotz regnerischen und kalten Bedingungen gewinnt Ben O'Connor die 9. Etappe der diesjährigen Tour de France.

Für den Australier ist es nach seinem Etappen-Sieg am letztjährigen Giro der nächste grosse Erfolg.

Tadej Pogacar fährt ein taktisches Rennen, zeigt einen starken Schlussanstieg und verteidigt die Führung im Gesamtklassement.

Die 2. und letzte Alpenetappe der 108. Tour de France geht an Ben O'Connor. Der 25-Jährige siegte am Sonntag nach 144,9 Kilometern zwischen Cluses und der Bergankunft in Tignes als Solist. Dem Australier, der kein Kandidat für den Gesamtsieg sein sollte, gelang ein beeindruckender Ausreissersieg mit mehr als 5 Minuten Vorsprung auf den Italiener Mattia Cattaneo. Bereits am Samstag hatte in Le Grand-Bornand im Belgier Dylan Teuns ein Aussenseiter triumphiert.

Pogacar dreht kurz vor Schluss auf

Tadej Pogacar, der tags zuvor auf dominante Weise das «Maillot jaune» erobert hat, verteidigte sein Leadertrikot souverän. Der Slowene traf gut 6 Minuten nach O'Connor im Ziel ein und holte mit einer Tempoverschärfung auf den letzten Kilometern eine weitere halbe Minute auf seine härtesten Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg heraus. Damit hat der 22-Jährige einmal mehr seine grosse Dominanz unter Beweis gestellt. Experten wie der legendäre Eddy Merckx erklären die Tour bereits für entschieden.

So geht es weiter

Am Montag steht ein Ruhetag auf dem Programm. Weiter geht es am Dienstag mit der 10. Etappe von Albertville nach Valence. Sie führt über relativ flache 190,7 Kilometer und dürfte eine Angelegenheit für die Sprinter werden.