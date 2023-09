Mehr als 100 Kilometer fuhr der Deutsche Lennard Kämna vom Team Bora-hansgrohe in der Spitzengruppe der 9. Vuelta-Etappe mit. Auf der mit bis zu 15 Prozent steilen Bergstrasse hoch zum Alta Caravanca de la Cruz entledigte sich Kämna schliesslich seiner Konkurrenz und überquerte den Zielstrich alleine – die Zeiten für die Gesamtwertung wurden bereits 2,6 Kilometer vor Schluss genommen, wegen schlammiger Strassen in Richtung Gipfel.

Grand-Tour-Triple geschafft

Für Kämna war der jüngste Erfolg ein spezieller, da er sich von nun an «Etappensieger an sämtlichen Grand Tours» nennen darf – der Deutsche hatte 2020 an der Tour de France in Villard-de-Lans triumphiert, 2022 gewann er die Giro-Etappe am Ätna.

Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) erreichte das Ziel gemeinsam mit den Favoriten auf den Gesamtsieg und trägt weiterhin das Rote Trikot. Sein Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt 43 Sekunden und mehr. Am Montag steht der erste Ruhetag auf dem Programm, ehe am Dienstag ein Einzelzeitfahren in Valladolid über 26 Kilometer über die Bühne geht.