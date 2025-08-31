Jonas Vingegaard ist auf der 9. Vuelta-Etappe nicht zu schlagen. Torstein Traeen bleibt im Leadertrikot.

Jonas Vingegaard hat mit einer weiteren Machtdemonstration am Berg einen grossen Schritt auf dem Weg zum ersten Vuelta-Triumph gemacht. Der zweifache Tour-de-France-Champion siegte auf der neunten Etappe bei der Bergankunft zur Skistation Valdezcaray hinauf nach 195,5 Kilometern im Alleingang. Für den dänischen Radstar war es bereits der zweite Etappensieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt.

Legende: Eine Klasse für sich Jonas Vingegaard. Imago Images/Sirotti

Der Brite Tom Pidcock und der Portugiese Joao Almeida, Vingegaards schärfster Rivale im Kampf um den Gesamtsieg, belegten mit 24 Sekunden Rückstand die Plätze zwei und drei.

Traeen verliert an Boden

Vingegaard verkürzte mit seinem 40. Profisieg auch den Rückstand in der Gesamtwertung auf Torstein Traeen auf 37 Sekunden. Der norwegische Aussenseiter, der seit der sechsten Etappe die Gesamtwertung anführt, kämpfte sich mit fast zwei Minuten Rückstand ins Ziel.

Nach dem Ruhetag in Pamplona geht es am Dienstag mit der nächsten Kletterpartie weiter. Auf der zehnten Etappe über 175,3 Kilometer wartet am Ende der Schlussanstieg nach El Ferrial Larra Belagua.

Vuelta