Neben Nicole Hanselmann treten am Samstag in Innsbruck Jolanda Neff und Sina Frei für die Schweiz in die Pedale.

Letzten Sonntag stürzte Jolanda Neff auf ihr bereits lädiertes Knie. Am Mittwoch trainierte sie erstmals wieder. Nun tritt die Mountainbike-Spezialistin am Samstag im WM-Strassenrennen an.

Trotz der beeinträchtigten Vorbereitung rechnet sich die 25-jährige St. Gallerin Chancen auf eine gute Platzierung aus: «Die Strecke in und um Innsbruck enthält einige Berge. Das liegt mir.»

Verfolgen Sie das Rennen in Innsbruck ab 12:10 Uhr im Stream in der SRF Sport App oder auf srf.ch/sport. Ab 15:10 Uhr zudem auf SRF zwei mit dem Kommentar von Marco Felder und David Loosli.

Taktisch im Nachteil

Sie will in die Top 7 fahren. «Es ist mir aber bewusst, dass dies ein sehr ambitioniertes Ziel ist.» Taktisch könne das 3-köpfige Schweizer Team nicht mit jenen 12 Teams mithalten, die mit 6 oder mehr Fahrerinnen an den Start gehen.

Neben Neff treten für die Schweiz U23-Bikerin Sina Frei und die «echte» Strassenfahrerin Nicole Hanselmann an. An der letzten WM in Bergen (No) hatte die Zürcher Oberländerin das Rennen aufgeben müssen.

SRF-Radexperte David Loosli traut den Schweizer Bikerinnen «sehr viel» zu. «Bei den Juniorinnen hat die Junioren-Weltmeisterin im Mountainbike gewonnen (Laura Stigger, Red.). Das ist ein Zeichen, dass der Kurs den Bikerinnen liegen könnte.»

